Фонд Елены Зеленской: привлекли к помощи украинцам партнеров из 25 стран мира
Киев • УНН
Фонд Елены Зеленской заручился поддержкой 25 стран мира и собрал около 500 миллионов гривен на помощь украинцам.
Фонд Елены Зеленской в течение года объединил для поддержки украинцев партнеров из 25 стран мира и продолжил реализацию проектов в 19 регионах Украины. О том какие достижения в команде есть за прошлый 2023 год рассказали в пресс-службе главы государства, передает УНН.
Спасибо всем нашим партнерам за каждый этот пункт и каждую его составляющую. Потому что за цифрами - человеческие судьбы, которые меняются к лучшему с каждым донатом. Надежды, которые воплотятся благодаря неравнодушию. Эти и другие проекты идут с нами и в новый год. Чтобы вместе помогать, поддерживать и отстаивать не только Украину, но и человечный мир, в котором хочется жить.
Детали
Отмечается, что общий объем финансовой поддержки от международных партнеров достиг около 500 млн грн. Но большую часть помощи Фундация получала от партнеров непосредственно товарами: ноутбуки, планшеты, генераторы, системы обогрева, очистки воды и т.д., - все поступало на помощь тем, кто в этом нуждался больше всего.
Также в 2023 году Фундация Елены Зеленской прошла аудит международной грантовой платформы CAF America и получила статус прозрачной и надежной организации, с которой могут сотрудничать доноры и благотворители из США.
Основными направлениями деятельности Фундации являются гуманитарная помощь, образование и здравоохранение.
Дополнительно
Кроме основных направлений деятельности накануне Рождества Фундация Елены Зеленской поздравила приемные и большие приемные семьи Украины. 23 декабря 3100 приемных семей, воспитывающих детей, лишенных родительской опеки, одновременно получили подарки.
Реализовать этот проект помогли партнеры из Дании, Франции, Нидерландов, Австрии, Германии и Турции.
Фонд Елены Зеленской: привлекли к помощи украинцам партнеров из 25 стран мира
Фонд Елены Зеленской заручился поддержкой 25 стран мира и собрал около 500 миллионов гривен на помощь украинцам.
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