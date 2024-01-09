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Фонд Елены Зеленской: привлекли к помощи украинцам партнеров из 25 стран мира

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 20:58  •  10701 просмотра

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Фонд Елены Зеленской заручился поддержкой 25 стран мира и собрал около 500 миллионов гривен на помощь украинцам.

Фонд Елены Зеленской в течение года объединил для поддержки украинцев партнеров из 25 стран мира и продолжил реализацию проектов в 19 регионах Украины. О том какие достижения в команде есть за прошлый 2023 год рассказали в пресс-службе главы государства, передает УНН.

Спасибо всем нашим партнерам за каждый этот пункт и каждую его составляющую. Потому что за цифрами - человеческие судьбы, которые меняются к лучшему с каждым донатом. Надежды, которые воплотятся благодаря неравнодушию. Эти и другие проекты идут с нами и в новый год. Чтобы вместе помогать, поддерживать и отстаивать не только Украину, но и человечный мир, в котором хочется жить.

- подытожила Елена Зеленская.

Детали

Отмечается, что общий объем финансовой поддержки от международных партнеров достиг около 500 млн грн. Но большую часть помощи Фундация получала от партнеров непосредственно товарами: ноутбуки, планшеты, генераторы, системы обогрева, очистки воды и т.д., - все поступало на помощь тем, кто в этом нуждался больше всего.

Также в 2023 году Фундация Елены Зеленской прошла аудит международной грантовой платформы CAF America и получила статус прозрачной и надежной организации, с которой могут сотрудничать доноры и благотворители из США.

Основными направлениями деятельности Фундации являются гуманитарная помощь, образование и здравоохранение.

Дополнительно

Кроме основных направлений деятельности накануне Рождества Фундация Елены Зеленской поздравила  приемные и большие приемные семьи Украины. 23 декабря 3100 приемных семей, воспитывающих детей, лишенных родительской опеки, одновременно получили подарки.

Реализовать этот проект помогли партнеры из Дании, Франции, Нидерландов, Австрии, Германии и Турции.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Политика
Фундація Олени Зеленської: долучили до допомоги українцям партнерів з 25 країн світу
Olena Zelenska's Foundation: partners from 25 countries of the world have been involved in helping Ukrainians
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Фонд Елены Зеленской: привлекли к помощи украинцам партнеров из 25 стран мира

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