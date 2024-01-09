Фундація Олени Зеленської: долучили до допомоги українцям партнерів з 25 країн світу

Фундація Олени Зеленської впродовж року об’єднала для підтримки українців партнерів із 25 країн світу та продовжила реалізацію проєктів у 19 регіонах України. Про те які здобутки в команді є за минулий 2023 рік розповіли у пресслужбі глави держави, передає УНН.

Дякуємо всім нашим партнерам за кожен цей пункт і кожну його складову. Бо за цифрами – людські долі, які змінюються на краще з кожним донатом. Надії, які втіляться завдяки небайдужості. Ці та інші проєкти йдуть із нами і в новий рік. Щоб разом допомагати, підтримувати та відстоювати не тільки Україну, а й людяний світ, у якому хочеться жити. – підсумувала Олена Зеленська.

Деталі

Зазначається, що загальний обсяг фінансової підтримки від міжнародних партнерів сягнув близько 500 млн грн. Але більшу частину допомоги Фундація отримувала від партнерів безпосередньо товарами: ноутбуки, планшети, генератори, системи обігріву, очищення води тощо, – все надходило на допомогу тим, хто цього потребував найбільше.

Також у 2023 році Фундація Олени Зеленської пройшла аудит міжнародної грантової платформи CAF America та отримала статус прозорої й надійної організації, із якою можуть співпрацювати донори та благодійники зі США.

Основними напрямами діяльності Фундації є гуманітарна допомога, освіта й охорона здоровʼя.

Додатково

Окрім основних напрямків діяльності напередодні Різдва Фундація Олени Зеленської привітала прийомні та великі прийомні родини України. 23 грудня 3100 прийомних родин, які виховують дітей, позбавлених батьківської опіки, одночасно отримали подарунки.

Реалізувати цей проєкт допомогли партнери з Данії, Франції, Нідерландів, Австрії, Німеччини та Туреччини.