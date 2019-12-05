Фонд социального страхования не смог проголосовать за изменения в бюджет на 2019 год

“Рассмотрение вопроса об изменениях в бюджет Фонда на 2019 год перенесено на следующее заседание правления Фонда. Речь идет о 1 млрд 17 млн грн. Но внесение изменений в бюджет Фонда не входит в компетенцию правления, а должно осуществляться Кабмином по инициативе Минсоцполитики. Мы, как министерство внесем соответствующие предложения на рассмотрение Кабинета Министров Украины”, — сказал Коваль.

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Он отметил, что сегодня исполнительной дирекции Фонда также поручено подготовить проект бюджета Фонда на 2020 год и вынести его на рассмотрение заседания правления.

Напомним, что Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона, который призван привести в соответствие расходы Фонда социального страхования в его финансовых возможностей. Соответствующее решение поддержали 250 народных депутатов Украины.