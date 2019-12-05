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Фонд соціального страхування не зміг проголосувати за зміни до бюджету на 2019 рік

Фонд соціального страхування не зміг проголосувати за зміни до бюджету на 2019 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Фонд соціального страхування України не зміг проголосувати за зміни до Бюджету Фонду на 2019 рік. Розгляд цього питання перенесли на наступне засідання Фонду. Про це повідомив новий голова правління Фонду, заступник міністра соціальної політики Олег Коваль, передає УНН з посиланням на пресслужбу міністерства соціальної політики України.

“Розгляд питання про зміни до Бюджету Фонду на 2019 рік перенесене на наступне засідання правління Фонду. Мова йде про 1 млрд 17 млн грн. Але внесення змін до бюджету Фонду не належить до компетенції правління, а має здійснюватися Кабміном за ініціативою Мінсоцполітики. Ми, як міністерство внесемо відповідні пропозиції на розгляд Кабінету Міністрів України”, — сказав Коваль.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бюджет Фонду соцстраху на цей рік збільшився більш ніж на 1 млрд грн

Він зазначив, що сьогодні виконавчій дирекції Фонду також доручено підготувати проект бюджету Фонду на 2020 рік та винести його на розгляд засідання правління.

Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону, який покликаний привести у відповідність видатки Фонду соціального страхування до його фінансових можливостей. Відповідне рішення підтримали 250 народних депутатів України.

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