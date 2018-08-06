Фонд госимущества: цены электронных площадок в сфере оценки являются аналогом цен в ProZorro

"Система Единой базы данных отчетов об оценке (дальше – Единая база) является полным аналогом существующих систем "ПРОЗОРРО" и "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ", которые уже положительно зарекомендовали себя в сфере публичных закупок и малой приватизации. Все авторизованные на сегодня электронные площадки – "ОЦЕНКА.online", "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА", "ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА" – работали и пришли из системы "ПРОЗОРРО". Таким образом, цены на услуги авторизованных электронных площадок, подключенных к Единой базе, являются полным стопроцентным аналогом цен на услуги авторизованных электронных площадок, подключенных к системе "ПРОЗОРРО", - говорится в сообщении Фонда государственного имущества Украины.

В Фонде объясняют, что единственная разница с системой "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ" – это подход к установлению цен на услуги авторизованных электронных площадок в сфере оценки.

"При установлении цен на свои услуги авторизованные электронные площадки в сфере оценки не шли путем ценообразования, аналогичным существующему в системе "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ", которое является слишком дорогим. И сегодня верхняя граница стоимости услуг авторизованных электронных площадок в сфере закупок составляет 1700 гривен, а верхний предел стоимости услуг авторизованных электронных площадок в сфере оценки составляет 510 гривен", - сообщили в ФГИУ.

В течение месяца в Фонде ожидают запуск не менее десяти авторизованных электронных площадок, которые позволят обеспечить создание нормальной конкурентной среды среди авторизованных электронных площадок в сфере оценки.