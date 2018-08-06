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Фонд госимущества: цены электронных площадок в сфере оценки являются аналогом цен в ProZorro

Фонд госимущества: цены электронных площадок в сфере оценки являются аналогом цен в ProZorro

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Фонді держмайна пояснили, що ціни електронних майданчиків в сфері оцінки є аналогом цін в ProZorro, передає УНН з посиланням на повідомлення Фонду.

"Система Єдиної бази даних звітів про оцінку (далі - Єдина база) є повним аналогом існуючих систем" ПРОЗОРРО "і" ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ ", які вже позитивно зарекомендували себе в сфері державних закупівель та малої приватизації. Всі авторизовані на сьогодні електронні майданчики -" ОЦЕНКА.online "," ПРОФЕСІЙНА ОЦІНКА "," ЕКСПРЕС-ОЦІНКА "- працювали і прийшли з системи" ПРОЗОРРО ". Таким чином, ціни на послуги авторизованих електронних майданчиків, підключених до Єдиної бази, є повним стовідсотковим аналогом цін на послуги а торізованних електронних майданчиків, підключених до системи "ПРОЗОРРО", - йдеться в повідомленні Фонду державного майна України.

У Фонді пояснюють, що єдина різниця з системою "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ" - це підхід до встановлення цін на послуги авторизованих електронних майданчиків в сфері оцінки.

"При встановленні цін на свої послуги авторизовані електронні майданчики в сфері оцінки не йшли шляхом ціноутворення, аналогічним існуючого в системі" ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ ", яке є занадто дорогим. І сьогодні верхня межа вартості послуг авторизованих електронних майданчиків в сфері закупівель становить 1700 гривень, а верхню межу вартості послуг авторизованих електронних майданчиків в сфері оцінки складає 510 гривень ", - повідомили в ФДМУ.

Протягом місяця у Фонді очікують запуск не менше десяти авторизованих електронних майданчиків, які дозволять забезпечити створення нормального конкурентного середовища серед авторизованих електронних майданчиків в сфері оцінки.

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