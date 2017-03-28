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Фонд гарантирования вкладов обвинили в нарушении законодательства

Фонд гарантирования вкладов обвинили в нарушении законодательства

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. Фонд гарантирования вкладов физлиц расширил собственные полномочия вопреки действующему законодательству, в частности Конституции Украины. Об этом в комментарии УНН заявил адвокат, председатель ОО "Общественный контроль банков" Арсен Маринушкина.

Речь идет о Порядке №826, разработанным ФГВФЛ и зарегистрирован Минюстом, который вопреки специальному закону Украины о гарантированных выплатах, позволяет Фонду выявлять ничтожные операции банка при его ликвидации.

"Порядок №826 прямо противоречит действующему Закону Украины о гарантированных выплатах, поскольку статья 38 этого Закона говорит о том, что выявление сделок ничтожными должно осуществляться при временной администрации банка, а в данном случае, этим положением они фактически предоставили возможность осуществлять выявление сделок еще и при ликвидации банка, поэтому это прямо противоречит. Они фактически расширили свои полномочия этим положением, что недопустимо с точки зрения Конституции", - пояснил он.

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А.Маринушкин также напомнил, что на рассмотрении Конституционного суда Украины находится обращение Верховного суда Украины относительно неконституционности полномочий Фонда гарантирования вкладов физлиц. В обращении речь идет в частности о том, что ФГВФЛ не является государственным органом, а потому его полномочия на распоряжение средствами от продажи активов банка, представляются весьма сомнительным.

Председатель ОО "Общественный контроль банков" в свою очередь отметил, что в случае признания полномочий ФГВФЛ неконституционными, все его распоряжения будут отменены.

"ФГВФЛ - это вообще непонятный орган с точки зрения закона, на основании которого он действует. Хочу напомнить, что это стало одним из оснований для обращения Верховного суда Украины в Конституционный суд Украины, поскольку закон не определяет какой статус имеет Фонд. В данном случае якобы ФГВФЛ выполняет функции субъекта властных полномочий. Однако, при этом согласно Закону, это не субъект властных полномочий, это специализированное государственное учреждение, кототое осуществляет возмещение средств и вывод банков с рынка. ФГВФЛ принимает какие-то нормативно-правовые акты, которыми пытается наделить себя функциями субъекта властных полномочий. Это уже противоправно, это уже нарушение прав граждан", - подчеркнул он.

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Напомним, ФГВФЛ, применив Порядок № 826 дважды признал ничтожным договор факторинга между банком "Михайловский" и финансовой компанией "Плеяда". В первом случае все административные суды, вплоть до Высшего админсуда Украины, признали действия ФГВФЛ противоправными и отменили это решение. Сейчас в Высшем административном суде Украины рассматривают второе решение ФГВФЛ по признанию этого договора ничтожным. Эксперты убеждены, что ФГВФЛ признал его ничтожным в нарушение действующего законодательства, в частности Конституции Украины, а следовательно, при объективном рассмотрении дела не имеет шансов на выигрыш в ВАСУ.

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