Фонд гарантування вкладів звинуватили у порушенні законодавства

Йдеться про Порядок №826, розроблений ФГВФО та зареєстрований Мін’юстом, який всупереч спеціальному закону України про гарантовані виплати, дозволяє Фонду виявляти нікчемні операції банку під час його ліквідації.

“Порядок №826 прямо суперечить чинному Закону України про гарантовані виплати, оскільки стаття 38 цього Закону говорить про те, що виявлення правочинів нікчемними повинно здійснюватися під час тимчасової адміністрації банку, а у даному випадку, цим положенням вони фактично надали можливість здійснювати виявлення правочинів іще й під час ліквідації банку, тому це прямо суперечить. Вони фактично розширили свої повноваження цим положенням, що є неприпустимим з точки зору Конституції”, - пояснив він.

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А.Марінушкін також нагадав, що на розгляді Конституційного суду України перебуває звернення Верховного суду України щодо неконституційності повноважень Фонду гарантування вкладів фізосіб. У зверненні мова йде зокрема про те, що ФГВФО не є державним органом, а тому його повноваження на розпорядження коштами від продажу активів банку, є досить сумнівним.

Голова ГО “Громадський контроль банків” у свою чергу наголосив, що в разі визнання повноважень ФГВФО неконституційними, усі його розпорядження будуть скасовані.

“ФГВФО – це взагалі незрозумілий орган з точки зору Закону, на підставі якого він діє. Хочу нагадати, що це стало однією із підстав для звернення Верховного суду України до Конституційного суду України, оскільки закон не визначає який статус має Фонд. В даному випадку нібито ФГВФО виконує функції суб'єкта владних повноважень. Однак, при цьому згідно з Законом, це не є суб'єкт владних повноважень, це є спеціалізована державна установа, яка здійснює відшкодування коштів і виведення банків із ринку. ФГВФО приймає якісь нормативно-правові акти, якими намагається наділити себе функціями суб'єкта владних повноважень. Це є вже протиправно, це є вже порушенням прав громадян”, - наголосив він.

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Нагадаємо, ФГВФО, застосувавши Порядок № 826 двічі визнав нікчемним договір факторингу між банком “Михайлівський” та фінансовою компанією “Плеяда”. В першому випадку усі адміністративні суди, аж до Вищого адмінсуду України, визнали дії ФГВФО протиправними та скасували це рішення. Зараз у Вищому адмінсуді України розглядають друге рішення ФГВФО по визнанню цього договору нікчемним. Експерти переконані, що ФГВФО визнав його нікчемним в порушення чинного законодавства, зокрема Конституції України, а відтак, при об’єктивному розгляді справи не має шансів на виграш у ВАСУ.