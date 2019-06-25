Фонд гарантирования продал активов банков-банкротов на 66 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе продал активов ликвидируемых банков на общую сумму 66,42 млн грн, из которых 30,58 млн грн составляют права требования по кредитам, 35,73 млн грн - аукционы по реализации основных средств банков. Об этом сообщили в пресс-службе ФГВФЛ, передает УНН.
Фонд обнародовал список банков по сумме проданных активов:
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- ПАО "КБ "Надра" - на 33,82 млн грн;
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- ПАО "ВиЭйБи Банк" - на 17,15 млн грн;
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- АО "Дельта Банк" - на 9,64 млн грн;
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- АО "Родовид Банк" - на 3,76 млн грн;
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- ПАО "Банк Камбио" - на 1,26 млн грн;
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- ПАО "Банк "Киевская Русь "- на 0,56 млн грн;
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- ПАО "УПБ" - на 0,16 млн грн;
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- ПАО "Диамантбанк" - на 0,02 млн грн;
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- АО "ВТБ Банк" - на 0,02 млн грн;
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- ПАО "Укрбизнесбанк" - на 0,01 млн грн.
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Кроме того, сообщается, что в течение прошедшей недели, состоялась продажа активов: ПАО Банк "Юнисон", ПАО "ВБР".
Напомним, 19 июня ФГВФЛ выставил на продажу активы ликвидируемых банков стоимостью 2,7 млрд грн.