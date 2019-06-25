Фонд гарантування продав активів банків-банкрутів на 66 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб протягом минулого тижня продав активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 66,42 млн грн, з яких 30,58 млн грн становлять права вимоги за кредитами, 35,73 млн грн – аукціони з реалізації основних засобів банків. Про це повідомили у прес-службі ФГВФО, передає УНН.
Фонд оприлюднив список банків за сумою проданих активів:
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- ПАТ "КБ "Надра" - на 33,82 млн грн;
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- ПАТ "ВіЕйБі Банк" - на 17,15 млн грн;
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- АТ "Дельта Банк" - на 9,64 млн грн;
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- АТ "Родовід Банк" - на 3,76 млн грн;
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- ПАТ "Банк Камбіо" - на 1,26 млн грн;
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- ПАТ "Банк "Київська Русь" - на 0,56 млн грн;
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- ПАТ "УПБ" - на 0,16 млн грн;
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- ПАТ "Діамантбанк" - на 0,02 млн грн;
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- АТ "ВТБ Банк" - на 0,02 млн грн;
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- ПАТ "Укрбізнесбанк" - на 0,01 млн грн.
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Окрім того, повідомляється, що протягом тижня, що минув, відбувся продаж активів: ПАТ Банк "Юнісон", ПАТ "ВБР".
Нагадаємо, 19 червня ФГВФО виставив на продаж активи банків, що ліквідуються, вартістю 2,7 млрд грн.