ФГВФО виставив на продаж активи банків, що ліквідуються, вартістю 2,7 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Протягом поточного тижня запланований продаж активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 2,7 млрд грн, з яких 1,4 млрд грн становлять права вимоги за кредитами. Про це повідомили у Фонді гарантування вкладів фізосіб, передає УНН.
Регулятор оприлюднив ТОП-10 банків за сумою виставлених на продаж активів:
- АТ "ВТБ Банк" - 857,41 млн грн;
- ПАТ "Банк Камбіо" - 707,27 млн грн;
- ПАТ "УПБ" - 277,94 млн грн;
- ПАТ "КБ "Надра" - 219,72 млн грн;
- АТ "Дельта Банк" - 214,97 млн грн;
- ПАТ "Актабанк" - 155,2 млн грн;
- ПАТ "ВіЕйБі Банк" - 129,00 млн грн;
- АБ "Укоопспілка" - 57,85 млн грн;
- АТ "Банк "Фінанси та Кредит" - 46,04 млн грн;
- АТ "Родовід Банк" - 18,78 млн грн.
Згідно з повідомленням, упродовж тижня запланований продаж активів таких банків: ПАТ "Банк Національний Кредит", АТ "Імексбанк", ПАТ "Банк "Київська Русь", ПАТ "КБ "Інвестбанк", ПАТ "Укрбізнесбанк", ПАТ КБ "Євробанк", ПАТ "КБ "Актив-Банк".
Нагадаємо, 14 червня ФГВФО виставив на продаж активи ліквідованих банків вартістю 7,33 млрд грн.