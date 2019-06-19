ФГВФЛ выставил на продажу активы ликвидируемых банков стоимостью 2,7 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В течение текущей недели запланирована продажа активов ликвидируемых банков на общую сумму 2,7 млрд грн, из которых 1,4 млрд грн составляют права требования по кредитам. Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц, передает УНН.
Регулятор обнародовал ТОП-10 банков по сумме выставленных на продажу активов:
- АО "ВТБ Банк" - 857,41 млн грн;
- ОАО "Банк Камбио" - 707,27 млн грн;
- ОАО "УПБ" - 277,94 млн грн;
- ПАО "КБ" Надра "- 219,72 млн грн;
- АО "Дельта Банк" - 214,97 млн грн;
- ПАО "АКТАБАНК" - 155,2 млн грн;
- ОАО "ВиЭйБи Банк" - 129,00 млн грн;
- АБ "Укоопспилка" - 57,85 млн грн;
- АО "Банк" Финансы и Кредит "- 46,04 млн грн;
- АО "Родовид Банк" - 18,78 млн грн.
Согласно сообщению, в течение недели запланирована продажа активов таких банков: ПАО "Банк Национальный Кредит", АО "Имэксбанк", ПАО "Банк "Киевская Русь", ПАО "КБ "Инвестбанк", ПАО "Укрбизнесбанк", ПАО КБ "Евробанк", ПАО "КБ "Актив-Банк".
Напомним, 14 июня ФГВФЛ выставил на продажу активы ликвидируемых банков стоимостью 7,33 млрд грн.