ФГВФЛ выставил на продажу активы ликвидируемых банков стоимостью 2,7 млрд грн

КИЕВ. 19 июня. УНН. В течение текущей недели запланирована продажа активов ликвидируемых банков на общую сумму 2,7 млрд грн, из которых 1,4 млрд грн составляют права требования по кредитам. Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц, передает УНН.