Фонд госимущества имущества должен провести противоаварийные работы на здании Гостиного двора - КГГА

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 43958 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 65848 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 113246 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 100282 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117563 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 95138 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100438 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103382 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101721 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101422 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина получит 400 тысяч евро на исследование повреждений укрытия ЧАЭС после атаки БПЛА

Украина получит 400 тысяч евро на исследование повреждений укрытия ЧАЭС после атаки БПЛА

4 марта, 09:59 • 29421 просмотра
Условия украинских военнопленных становятся лучше перед обменом - глава "Вояцкого освобождения"

Условия украинских военнопленных становятся лучше перед обменом - глава "Вояцкого освобождения"

4 марта, 10:39 • 22485 просмотра
Шмыгаль: по состоянию на вчера помощь от США поступала

Шмыгаль: по состоянию на вчера помощь от США поступала

4 марта, 11:47 • 20971 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 69618 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 40062 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 40062 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 113246 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 117563 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 377259 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 328307 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

18:57 • 3308 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 69621 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 130228 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 207610 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 234432 просмотра
Актуальное
Фонд госимущества имущества должен провести противоаварийные работы на здании Гостиного двора - КГГА

Фонд госимущества имущества должен провести противоаварийные работы на здании Гостиного двора - КГГА

Киев  •  УНН

 • 14330 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Окружной административный суд Киева решил, что Фонд государственного имущества должен провести неотложные противоаварийные работы на здании Гостиного двора. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

“Окружной административный суд города Киева отказал Фонду государственного имущества Украины (ФГИ) в удовлетворении иска в Департамент охраны культурного наследия о признании противоправным и отмене предписания о проведении срочных противоаварийных работ на памятнике архитектуры и градостроительства — здания Гостиного двора на Контрактовой площади, 4.

Еще в январе текущего года Департамент охраны культурного наследия направил предписание ФГИ Украины, требованием которого было заключение охранного договора и проведения неотложных противоаварийных работ на здании Гостиного двора, в соответствии с законодательством в сфере охраны культурного наследия”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что за невыполнение Фондом госимущества требований предписания были применены штрафные санкции. Несмотря на это до настоящего времени он как владелец памятника не совершил никаких мер по его сохранению. Вместо выполнения требований законодательства Фонд обратился в Окружной административный суд Киева и пытался обжаловать предписание и постановление о наложении финансовых санкций. В обоснование своих исковых требований ФГИ отметил, что фактически здание Гостиного двора, которое принадлежит государству в лице Фонда, до сих пор не возвращено по аренде и находится на балансе предприятия “Укрреставрация”. По мнению ФГИ, именно “Укрреставрация” должна нести полную ответственность за сохранность здания “Гостиный двор”.

“Однако суд пришел к выводу, что на момент вынесения предписания ответственность за надлежащее содержание и сохранение здания-памятника архитектуры „Гостиный двор“ с момента государственной регистрации несет исключительно собственник — государство в лице Фонда государственного имущества Украины”, — отмечается в сообщении.

В КГГА сообщают, что дополнительно судом также было установлено, что аналогичные по содержанию предписания выносились в свое время и в адрес “Укрреставрации” (до признания судебным решением договора аренды расторгнутым), а также Регионального отделения ФГИУ по Киеву.

“Учитывая, что уполномоченным органом на заключение охранного договора на указанный памятник является собственник или уполномоченный им орган, учитывая, что на момент принятия предписания истцом (ФГИ) обязанности по заключению охранного договора не выполнено, научно-проектной документации по проведению неотложных противоаварийных работ на согласование Департамента не поступало, суд пришел к выводу, что при принятии обжалуемого предписания ответчик (Департамент) действовал на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины”, — говорится в решении суда.

Кроме этого, ФГИ указывал на то, что Департамент охраны культурного наследия будто не сдержал процедуру проверки состояния памятника. В свою очередь, суд считает, что при осмотре памятника архитектуры Департамент выполнял полномочия по соблюдению законодательства об охране культурного наследия и требований по защите, сохранению, содержания, использования достопримечательности, осуществлял осмотр памятника архитектуры и проверял ее надлежащее содержание и использование. Поэтому, учитывая аргументы Департамента, суд решил отказать Фонда государственного имущества Украины в удовлетворении исковых требований.

“Отдельная благодарность Общественной организации „Андреевский-Пейзажная инициатива“, которая в своих объяснениях и в судебном заседании поддержала позицию Департамента охраны культурного наследия, обосновывая это необходимостью обеспечить сохранность памятника и просила суд отказать в удовлетворении иска Фонда госимущества”, — подчеркнул Департамент охраны культурного наследия.

Напомним, в Киевской городской государственной администрации заявили, что чиновники затягивают передачу Гостиного двора в коммунальную собственность, что делает невозможным его реставрацию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществополитикаКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы