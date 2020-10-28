Фонд госимущества имущества должен провести противоаварийные работы на здании Гостиного двора - КГГА

“Окружной административный суд города Киева отказал Фонду государственного имущества Украины (ФГИ) в удовлетворении иска в Департамент охраны культурного наследия о признании противоправным и отмене предписания о проведении срочных противоаварийных работ на памятнике архитектуры и градостроительства — здания Гостиного двора на Контрактовой площади, 4.

Еще в январе текущего года Департамент охраны культурного наследия направил предписание ФГИ Украины, требованием которого было заключение охранного договора и проведения неотложных противоаварийных работ на здании Гостиного двора, в соответствии с законодательством в сфере охраны культурного наследия”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что за невыполнение Фондом госимущества требований предписания были применены штрафные санкции. Несмотря на это до настоящего времени он как владелец памятника не совершил никаких мер по его сохранению. Вместо выполнения требований законодательства Фонд обратился в Окружной административный суд Киева и пытался обжаловать предписание и постановление о наложении финансовых санкций. В обоснование своих исковых требований ФГИ отметил, что фактически здание Гостиного двора, которое принадлежит государству в лице Фонда, до сих пор не возвращено по аренде и находится на балансе предприятия “Укрреставрация”. По мнению ФГИ, именно “Укрреставрация” должна нести полную ответственность за сохранность здания “Гостиный двор”.

“Однако суд пришел к выводу, что на момент вынесения предписания ответственность за надлежащее содержание и сохранение здания-памятника архитектуры „Гостиный двор“ с момента государственной регистрации несет исключительно собственник — государство в лице Фонда государственного имущества Украины”, — отмечается в сообщении.

В КГГА сообщают, что дополнительно судом также было установлено, что аналогичные по содержанию предписания выносились в свое время и в адрес “Укрреставрации” (до признания судебным решением договора аренды расторгнутым), а также Регионального отделения ФГИУ по Киеву.

“Учитывая, что уполномоченным органом на заключение охранного договора на указанный памятник является собственник или уполномоченный им орган, учитывая, что на момент принятия предписания истцом (ФГИ) обязанности по заключению охранного договора не выполнено, научно-проектной документации по проведению неотложных противоаварийных работ на согласование Департамента не поступало, суд пришел к выводу, что при принятии обжалуемого предписания ответчик (Департамент) действовал на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины”, — говорится в решении суда.

Кроме этого, ФГИ указывал на то, что Департамент охраны культурного наследия будто не сдержал процедуру проверки состояния памятника. В свою очередь, суд считает, что при осмотре памятника архитектуры Департамент выполнял полномочия по соблюдению законодательства об охране культурного наследия и требований по защите, сохранению, содержания, использования достопримечательности, осуществлял осмотр памятника архитектуры и проверял ее надлежащее содержание и использование. Поэтому, учитывая аргументы Департамента, суд решил отказать Фонда государственного имущества Украины в удовлетворении исковых требований.

“Отдельная благодарность Общественной организации „Андреевский-Пейзажная инициатива“, которая в своих объяснениях и в судебном заседании поддержала позицию Департамента охраны культурного наследия, обосновывая это необходимостью обеспечить сохранность памятника и просила суд отказать в удовлетворении иска Фонда госимущества”, — подчеркнул Департамент охраны культурного наследия.

Напомним, в Киевской городской государственной администрации заявили, что чиновники затягивают передачу Гостиного двора в коммунальную собственность, что делает невозможным его реставрацию.