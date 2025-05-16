Фон дер Ляйен: ЕС готов усилить санкции, чтобы заставить Путина к переговорам

Европейский Союз готов усиливать санкционное давление на россию, чтобы заставить владимира путина сесть за стол переговоров. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время саммита в Албании, передает УНН.

Детали

Большинство членов Европы согласовали наложение санкций на россию. И собственно они работают, российские доходы упали почти на 80%, российский дефицит растет, процентная ставка чрезвычайно высока, инфляция выше 10%. И мы готовы делать больше для того, чтобы провести путина за стол переговоров - заявила президент Еврокомиссии.

Напомним

Ранее Урсула фон дер Ляен заявляла, что Европейская комиссия работает над новым пакетом санкций против россии в ответ на ее срыв мирной инициативы и дальнейшее агрессивное поведение. Новый пакет санкций будет содержать санкции против "Северного потока-1" и "Северного потока-2", также туда будет включено больше судов теневого флота и снижение верхнего предела цены на нефть. Санкции также будут введены против российского финансового сектора.