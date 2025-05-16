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Чому нове регулювання фармринку в Україні може призвести до дефіциту ліків та розвитку тіньового ринку - думка експертки
Ексклюзив
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Фон дер Ляєн: ЄС готовий посилити санкції, щоб змусити путіна до переговорів

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Євросоюз готовий посилити тиск санкцій на росію, щоб змусити путіна до переговорів. Новий пакет санкцій міститиме обмеження проти "Північного потоку", суден тіньового флоту та банків.

Фон дер Ляєн: ЄС готовий посилити санкції, щоб змусити путіна до переговорів

Європейський Союз готовий посилювати санкційний тиск на росію, щоб змусити володимира путіна сісти за стіл переговорів. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час саміту в Албанії, передає УНН.

Деталі

Більшість членів Європи погодили накладення санкцій на росію. І власне вони працюють, російські доходи впали на майже 80%, російський дефіцит зростає, відсоткова ставка надзвичайно висока, інфляція вище 10%. І ми готові робити більше для того, щоб провести путіна за стіл переговорів

- заявила президент Єврокомісії.

Нагадаємо

Раніше Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Європейська комісія працює над новим пакетом санкцій проти росії у відповідь на її зрив мирної ініціативи та подальшу агресивну поведінку. Новий пакет санкцій міститиме санкції проти "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2", також туди буде включено більше суден тіньового флоту і зниження верхньої межі ціни на нафту. Санкції також будуть введені проти російського фінансового сектору.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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