Фон дер Ляєн: ЄС готовий посилити санкції, щоб змусити путіна до переговорів
Київ • УНН
Євросоюз готовий посилити тиск санкцій на росію, щоб змусити путіна до переговорів. Новий пакет санкцій міститиме обмеження проти "Північного потоку", суден тіньового флоту та банків.
Європейський Союз готовий посилювати санкційний тиск на росію, щоб змусити володимира путіна сісти за стіл переговорів. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час саміту в Албанії, передає УНН.
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Більшість членів Європи погодили накладення санкцій на росію. І власне вони працюють, російські доходи впали на майже 80%, російський дефіцит зростає, відсоткова ставка надзвичайно висока, інфляція вище 10%. І ми готові робити більше для того, щоб провести путіна за стіл переговорів
Нагадаємо
Раніше Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Європейська комісія працює над новим пакетом санкцій проти росії у відповідь на її зрив мирної ініціативи та подальшу агресивну поведінку. Новий пакет санкцій міститиме санкції проти "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2", також туди буде включено більше суден тіньового флоту і зниження верхньої межі ціни на нафту. Санкції також будуть введені проти російського фінансового сектору.