Фон дер Ляйен ожидает обсуждения на саммите пересмотра бюджета ЕС: в том числе для поддержки Украины

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"Мы видим, что российская война бушует в Украине, мы видим ужасные террористические атаки ХАМАС на Израиль, и теперь также нанесение вреда палестинскому народу и риски дестибилизации региона, мигрантов. (...) На все эти вызовы ЕС должен реагировать и действовать единым и решительным образом", - сказала фон дер Ляйен.

"Еврокомиссия действует решительно, мы последовательно предоставляем Украине поддержку, необходимую ей для сопротивления агрессии россии, мы предоставляем жизненно важную гуманитарную помощь гражданскому населению в секторе Газа, мы очень усердно работаем со странами-членами над управлением миграцией. Все это требует финансирования, и именно поэтому я предложила пересмотреть бюджет ЕС, чтобы иметь возможность финансировать эти очень важные задачи. Это будет обсуждаться на Европейском совете, и мы увидим, куда мы идем", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Напомним

Как сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель, европейские лидеры на саммите 26-27 октября обсудят больше поддержки для Украины, в частности, тему замороженных активов и пересмотр многолетнего бюжета ЕС, где предусматривается инструмент помощи Украине Ukraine Facility на 50 млрд евро.