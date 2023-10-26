Фон дер Ляєн очікує обговорення на саміті перегляду бюджету ЄС: у тому числі для підтримки України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила перед самітом ЄС у четвер, що очікує обговорення з європейськими лідерами перегляду бюджету ЄС для фінансування важливих завдань, серед яких підтримка України, передає УНН.
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"Ми бачимо, що російська війна вирує в Україні, ми бачимо жахливі терористичні атаки ХАМАС на Ізраїль, і тепер також завдання шкоди палестинському народу та ризики дестибілізації регіону, мігрантів. (...) На всі ці виклики ЄС має реагувати та діяти, показуючи єдність, та рішучим чином", - сказала фон дер Ляєн.
"Єврокомісія діє рішуче, ми послідовно надаємо Україні підтримку, необхідну їй для опору агресії росії, ми надаємо життєво важливу гуманітарну допомогу цивільному населенню в секторі Гази, ми дуже старанно працюємо з країнами-членами над управлінням міграцією. Усе це потребує фінансування, і саме через це я запропонувала переглянути бюджет ЄС, щоб мати можливість фінансувати ці дуже важливі завдання. Це буде обговорюватися на Європейській раді, і ми побачимо, куди ми йдемо", - підкреслила голова Єврокомісії.
Нагадаємо
Як повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель, європейські лідери на саміті 26-27 жовтня обговорять більше підтримки для України, зокрема, тему заморожених активів та перегляд багаторічного бюжету ЄС, де передбачається інструмент допомоги України Ukraine Facility на 50 млрд євро.