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Фон дер Ляєн очікує обговорення на саміті перегляду бюджету ЄС: у тому числі для підтримки України

Київ • УНН

 • 96906 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила перед самітом ЄС у четвер, що очікує обговорення з європейськими лідерами перегляду бюджету ЄС для фінансування важливих завдань, серед яких підтримка України, передає УНН.

Фон дер Ляєн очікує обговорення на саміті перегляду бюджету ЄС: у тому числі для підтримки України

Цитата

"Ми бачимо, що російська війна вирує в Україні, ми бачимо жахливі терористичні атаки ХАМАС на Ізраїль, і тепер також завдання шкоди палестинському народу та ризики дестибілізації регіону, мігрантів. (...) На всі ці виклики ЄС має реагувати та діяти, показуючи єдність, та рішучим чином", - сказала фон дер Ляєн.

"Єврокомісія діє рішуче, ми послідовно надаємо Україні підтримку, необхідну їй для опору агресії росії, ми надаємо життєво важливу гуманітарну допомогу цивільному населенню в секторі Гази, ми дуже старанно працюємо з країнами-членами над управлінням міграцією. Усе це потребує фінансування, і саме через це я запропонувала переглянути бюджет ЄС, щоб мати можливість фінансувати ці дуже важливі завдання. Це буде обговорюватися на Європейській раді, і ми побачимо, куди ми йдемо", - підкреслила голова Єврокомісії.

Нагадаємо

Як повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель, європейські лідери на саміті 26-27 жовтня обговорять більше підтримки для України, зокрема, тему заморожених активів та перегляд багаторічного бюжету ЄС, де передбачається інструмент допомоги України Ukraine Facility на 50 млрд євро.

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