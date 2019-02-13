Флешмоб в поддержку птиц продолжается на Львовщине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. На Львовщине продолжается флешмоб в поддержку птиц, информирует УНН со ссылкой на “Гал-инфо”.
Департамент экологии и природных ресурсов облдержадминстрации призывает приобщаться всех жителей области и гостей к акции и поддержать пернатых зимой.
“В феврале к зимней акции #якормлюптиц уже успели приобщиться Стрыйская СОШ № 10 Дмитрий Гэв, Андрей Гречин, Александр Зенков, Олег Змроць, ГУЗ „Вишенки“ г. Ходоров, Станция юных натуралистов г. Стрыя, Юра Кобра, Марк Львович, Василий Ростоцкий, Игорь Шпицер, СОШ № 5 и СОШ № 7 г. Стрыя”, — указано в сообщении.
Напомним, Львов может принять “Финал Четырех” Кубка Украины по баскетболу.