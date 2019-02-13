Флешмоб на підтримку птахів триває на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. На Львівщині триває флешмоб на підтримку птахів, інформує УНН з посиланням на “Гал-інфо”.
Департамент екології та природних ресурсів облдержадмінстрації закликає долучатись всіх мешканців області та гостей до акції та підтримати пернатих взимку.
“В лютому до зимової акції #ягодуюптахів вже встигли долучитися Стрийська СЗШ № 10, Дмитро Гев, Андрій Гречин, Олександр Зенков, Олег Змроць, ДНЗ „Вишеньки“ м. Ходорів, Станція юних натуралістів м. Стрия, Юра Кобрій, Марко Левкович, Василь Ростоцький, Ігор Шпіцер, СЗШ № 5 та СЗШ № 7 м. Стрия”, — вказано у повідомленні.
Нагадаємо, Львів може прийняти “Фінал Чотирьох” Кубка України з баскетболу.