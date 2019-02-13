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22 березня, 17:51 • 108669 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 168616 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 142273 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 141364 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 130652 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 118677 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 164057 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 171515 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 157513 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 276365 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

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Флешмоб на підтримку птахів триває на Львівщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. На Львівщині триває флешмоб на підтримку птахів, інформує УНН з посиланням на “Гал-інфо”.

Департамент екології та природних ресурсів облдержадмінстрації закликає долучатись всіх мешканців області та гостей до акції та підтримати пернатих взимку.

“В лютому до зимової акції #ягодуюптахів вже встигли долучитися Стрийська СЗШ № 10, Дмитро Гев, Андрій Гречин, Олександр Зенков, Олег Змроць, ДНЗ „Вишеньки“ м. Ходорів, Станція юних натуралістів м. Стрия, Юра Кобрій, Марко Левкович, Василь Ростоцький, Ігор Шпіцер, СЗШ № 5 та СЗШ № 7 м. Стрия”, — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Львів може прийняти “Фінал Чотирьох” Кубка України з баскетболу.

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