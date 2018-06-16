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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 29597 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 104837 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 112880 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 126946 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 143751 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147374 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 188591 просмотра

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ФК "Заря" допустили к выступлению в Лиге Европы

ФК "Заря" допустили к выступлению в Лиге Европы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. В офис ФК “Заря” поступило официальное письмо от УЕФА в котором утвердительно говорится об участии футбольного клуба в Лиге Европы сезона 2018/19. Об этом сообщает пресс-служба луганчан, передает УНН.

“Учитывая все документы, которые были получены и изучены подробно, мы подтверждаем, что ваш клуб отвечает всем критериям допуска ... и мы информируем вас, что клуб допущен к соревнованиям УЕФА Лиги Европы сезона 2018/19”, — говорится в письме .

Отметим, что в рамках третьего квалификационного раунда и плей-офф, местом проведения игр должно стать стадион “Славутич Арена” в Запорожье. Место же проведения матчей группового этапа будет вынесен УЕФА позже и обозначены по итогам инспекции стадиона “Славутич Арена”.

Напомним, что в прошлом сезоне “Заря” уступила "Ворскле в борьбе за третье место занял четвертую строчку.

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