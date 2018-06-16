ФК "Зоря" допустили до виступу в Лізі Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. До офісу ФК “Зоря” надійшов офіційний лист від УЄФА в якому ствердно говориться про участь футбольного клубу в Лізі Європи сезону 2018/19. Про це інформує прес-служба луганчан, передає УНН.
“З огляду на всі документи, які були отримані і вивчені детально, ми підтверджуємо, що ваш клуб відповідає всім критеріям допуску... і ми інформуємо вас, що клуб допущений до змагань УЄФА Ліги Європи сезону 2018/19”, — йдеться в листі.
Відзначимо, що в рамках третього кваліфікаційного раунду і раунду плей-оф, місцем проведення ігор має стати стадіон “Славутич Арена” у Запоріжжі. Місце ж проведення матчів групового етапу буде винесено УЄФА пізніше і позначено за підсумками інспекції стадіону “Славутич Арена”.
Нагадаємо, що в минулому сезоні “Зоря” поступилася "Ворсклі у боротьбі за третє місце посів четвертий рядок.