ФК "Зенист" уволил М.Луческу

"Совет директоров футбольного клуба" Зенит "принял решение о досрочном расторжении контракта с Мирчей Луческу", - говорится в сообщении ФК "Зенит".

Отмечается, что румынский специалист возглавил "сине-бело-голубых" 24 мая 2016 года. Вместе с "Зенитом" Луческу выиграл Суперкубок России, вышел в плей-офф Лиги Европы УЕФА и стал бронзовым призером чемпионата страны.

Добавим, что к работе с "Зенитом" Луческу 12 лет руководил "Шахтером", с которым 8 раз выиграл чемпионство, 6 раз принимал Кубок Украины и стал обладателем Кубка УЕФА в сезоне 2008/09.