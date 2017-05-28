ФК "Зеніст" звільнив М.Луческу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Пітерський “Зеніт” оголосив про відставку головного тренера команди, екс-рульового донецького “Шахтаря” — Мірчи Луческу. Про це повідомляє сайт “Зеністу”, передає УНН.
“Рада директорів футбольного клубу „Зеніт“ прийняла рішення про дострокове розірвання контракту з Мірчею Луческу,” — йдеться у повідомленні ФК “Зеніт”.
Зазначається, що румунський фахівець очолив “синьо-біло-блакитних” 24 травня 2016 року. Разом з “Зенітом” М.Луческу виграв Суперкубок Росії, вийшов у плей-оф Ліги Європи УЄФА і став бронзовим призером чемпіонату країни.
Додамо, що до роботи із “Зенітом” М.Луческу 12 років керував “Шахтарем”, з яким 8 раз виграв чемпіонство, 6 разів брав Кубок України і став володарем Кубка УЄФА в сезоні 2008/09.