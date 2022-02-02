ФК "Минай" усилился двумя опытными украинскими новичками

Детали

Коломоец - 31-летний игрок, по позиции нападающий. Воспитанник криворожского футбола. Имеет огромный опыт игр на высшем уровне. Играл за молодежные команды: "Кривбасса", "Горняк", "Александрию", "Ворсклу" и "Волынь". Также играл и за рубежом - в венгерском "МТК" и эстонском "Левадии". Последний клуб - житомирское "Полесье", где в этом сезоне сыграл 12 матчей и забил 2 гола.

В свое время Коломойца вызвали в национальную сборную Украины, где он дебютировал в товарищеском матче против Словакии в ноябре 2017-го года.

Бандуре 35 лет. Воспитанник сумского футбола. Имеет огромный опыт игр на высшем уровне: играл за "Сумы", "Таврию", донецкий "Металлург", каменскую "Сталь" и "Львов". Финалист Кубка Украины в сезоне 2011/2012. Последний клуб - львовский "Рух". В этом сезоне он 6 раз выходил в основе этого клуба в матчах УПЛ, в том числе и в матче против "Миная".

Дополнение

"Минай" занимает 15 место, идя в зоне вылета УПЛ - 10 очков в 18 матчах.