ФК "Минай" підсилився двома досвідченими українськими новачками
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Першими новачками, яких "Минай" підписав у це зимове міжсезоння, стали Юрій Коломоєць та Олександр Бандура. Про це інформує прес-служба клубу, передає УНН.
Деталі
Коломоєць – 31-річний гравець, за позицією – нападник. Вихованець криворізького футболу. Має величезний досвід ігор на вищому рівні. Грав за молодіжні команди: "Кривбасу", "Гірник", "Олександрію", "Ворсклу", "Волинь". Також грав і за кордоном – в угорському "МТК" та естонський "Левадії". Останній клуб – житомирське "Полісся", де в цьому сезоні зіграв 12 матчів та забив 2 голи.
Свого часу Коломойця викликали у національну збірну України – він дебютував у товариському матчі проти Словаччини в листопаді 2017-го року.
Бандурі – 35 років. Вихованець сумського футболу. Має величезний досвід ігор на вищому рівні. Грав за такі клуби: "Суми", "Таврію", донецький "Металург", кам’янську "Сталь", "Львів". Фіналіст Кубку України в сезоні 2011/2012. Останній клуб – львівський "Рух". В цьому сезоні він 6 разів виходив в основі цього клубу в матчах УПЛ, в тому числі і в матчі проти "Минаю".
Доповнення
"Минай" займає 15 місце, йдучи в зоні вильоту УПЛ – 10 очок в 18 матчах.