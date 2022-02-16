ФК “Минай” оформил подписание трех полузащитников
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. К рядам команды УПЛ — “Миная”, присоединились еще три полузащитника. Это Дмитрий Касимов, Владислав Наумец и словенец Ловро Грайфонер. Об этом информирует пресс-служба клуба, передает УНН.
Детали
Дмитрий Касимов-22-летний игрок, по позиции фланговый полузащитник. Воспитанник кропивницкого футболу.
На профессиональном уровне поиграл за “Звезду”, позже за “Оболонь-Бровар” в Первой лиге.
Владислав Наумец — 22-летний футболист, играющий преимущественно в центре поля или на фланге. Воспитанник луганской “Зари” и киевского “Динамо”. Поиграл за “Динамо” U-19 и U-21. Имеет опыт игр за молодежные сборные — U-17 и U-19. Последний сезон провел за границей — в греческом клубе “ПАС Янина”.
Ловро Грайфонер — 22-игрок, может сыграть в центре, на фланге и в опорной зоне. Родился в Мариборе, и именно по флагмана словенского футбола играл на молодежном уровне. Зимой 2020 года перешел в команду элитного дивизиона страны — “алюминий”. Последний сезон проводил в составе лидера Первой лиги Кипра — “Акритас”.
Дополнение
Футболисты сейчас готовятся ко второй части чемпионата вместе с командой в Турции.