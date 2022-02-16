ФК “Минай” оформил подписание трех полузащитников

Детали

Дмитрий Касимов-22-летний игрок, по позиции фланговый полузащитник. Воспитанник кропивницкого футболу.

На профессиональном уровне поиграл за “Звезду”, позже за “Оболонь-Бровар” в Первой лиге.

Владислав Наумец — 22-летний футболист, играющий преимущественно в центре поля или на фланге. Воспитанник луганской “Зари” и киевского “Динамо”. Поиграл за “Динамо” U-19 и U-21. Имеет опыт игр за молодежные сборные — U-17 и U-19. Последний сезон провел за границей — в греческом клубе “ПАС Янина”.

Ловро Грайфонер — 22-игрок, может сыграть в центре, на фланге и в опорной зоне. Родился в Мариборе, и именно по флагмана словенского футбола играл на молодежном уровне. Зимой 2020 года перешел в команду элитного дивизиона страны — “алюминий”. Последний сезон проводил в составе лидера Первой лиги Кипра — “Акритас”.

Дополнение

Футболисты сейчас готовятся ко второй части чемпионата вместе с командой в Турции.