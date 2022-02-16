ФК “Минай” оформив підписання трьох півзахисників
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. До лав команди УПЛ — “Миная”, приєдналися ще три півзахисники. Це Дмитро Касімов, Владислав Наумець та словенець Ловро Грайфонер. Про це інформує пресслужба клубу, передає УНН.
Деталі
Дмитро Касімов — 22-річний гравець, за позицією фланговий півзахисник. Вихованець кропивницького футболу.
На професійному рівні пограв за “Зірку”, пізніше за “Оболонь-Бровар” у Першій лізі.
Владислав Наумець — 22-річний футболіст, який грає переважно в центрі поля або на фланзі. Вихованець луганської “Зорі” та київського “Динамо”. Пограв за “Динамо” U-19 та U-21. Має досвід ігор за молодіжні збірні — U-17 та U-19. Останній сезон провів за кордоном — у грецькому клубі “ПАС Яніна”.
Ловро Грайфонер — 22-гравець, може зіграти в центрі, на фланзі та у опорній зоні. Народився в Маріборі, і саме за флагмана словенського футболу грав на молодіжному рівні. Взимку 2020 року перейшов у команду елітного дивізіону країни — “Алюміній”. Останній сезон проводив у складі лідера Першої ліги Кіпру — “Акрітас”.
Доповнення
Футболісти наразі готуються до другої частини чемпіонату разом з командою в Туреччині.