ФК "Львов" нанес "Колосу" третье подряд поражение в чемпионате Украины

Подробности

В начале поединка кузнецы были активнее, но дивидендов команде это не принесло. В дальнейшем игра успокоилась, а в самом начале второго тайма защита “Колоса” чуть не привезла себе гол, когда два футболиста “Львова” выбежали на Евгения Волынца, однако Назарий Нич упустил возможность.

На 83-й минуте “гремнул гром” — львовяне заработали штрафной на правом фланге, после подачи Эрнест пробивал головой, а Волынец с ударом справился. Но мяч отскочил на неприкрытого Александра Романчука — центральный защитник гостей расстрелял ворота “Колоса” с близкого расстояния — 0:1. Все попытки хозяев отыграться за оставшееся до финального свистка время были напрасными — команда Олега Дулуба сохранила победный результат (0:1).

Дополнение

У “Колоса” осталось 11 очков в турнирной таблице, а следующий матч — через неделю, снова в Ковалевке, теперь уже против донецкого “Шахтера”. “Львов” с 10-ю очками находится на 12-й строчке.