ФК "Львів" завдав "Колосу" третьої поспіль поразки в чемпіонаті України

Деталі

На початку поєдинку ковалівці були активнішими, але дивідендів команді це не принесло. Надалі гра заспокоїлася, а на самому початку другого тайму захист “Колоса” ледь не привіз собі гол, коли два футболісти “Львова” вибігли на Євгена Волинця, проте Назарій Нич змарнував нагоду.

На 83-ій хвилині “грянув грім” — львів’яни заробили штрафний на правому фланзі, після подачі Ернест пробивав головою, а Волинець з ударом впорався. Але ж м’яч відскочив на неприкритого Олександра Романчука — центральний захисник гостей розстріляв ворота “Колоса” з близької відстані — 0:1. Всі спроби господарів відігратися за той час, що залишився до фінального свистка, були марними — команда Олега Дулуба зберегла переможний результат (0:1).

Доповнення

У “Колоса” залишилося 11 очок в турнірній таблиці, а наступний матч — за тиждень, знову в Ковалівці, тепер вже проти донецького “Шахтаря”. “Львів” з 10-ма очками знаходиться на 12-й сходинці.