ФК "Львов" вышел победителем из спарринга с иностранным клубом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Украинский ФК "Львов", который выступает в УПЛ, победил "Динамо" Батуми в контрольном матче на сборе в Турции, передает УНН со ссылкой на "sportarena.com".
Детали
Единственный гол в матче состоялся на 2-й минуте. Его забил зимний новичок львовян Богдан Мышенко, который точно пробил со штрафного.
В предыдущих матчах на турецком сборе команда Олега Дулуба победила румынскую "Чиксереду" (3:1) и грузинскую "Шукуру" (1:0).
Стоит отметить, что 15 февраля "Львов" проведет два заключительных спарринга в Турции против "Вендюсселя" из Дании и "Турана" из Казахстана.
Что предшествовало этому
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