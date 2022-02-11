Без Маліновського: визначилися заключні півфіналісти Кубка Італії з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Двома матчами підбігла до завершення стадія 1/4 фіналу Кубка Італії з футболу, повідомляє УНН з посиланням на сайти італійських футбольних клубів.
Деталі
У чвертьфіналі Кубка Італії "Аталанта" півзахисника збірної України Руслана Маліновського на власному стадіоні приймала "Фіорентину".
Наш футболіст вийшов у стартовому складі господарів та відіграв до 74-ї хвилини зустрічі, що закінчилася поразкою його команди з рахунком 2:3. За бергамців забивав Дзаппакоста і Бога, за суперників: двічі Пентек та Міленковіч.
В іншій баталії "Ювентус" обіграв "Сассуоло" із різницею в один м'яч – 2:1.
Доповнення
У півфіналі "Ювентус" зіграє саме із "Фіорентиною". Іншу пару склали міланські клуби – "Інтер" і "Мілан".