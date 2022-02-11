Без Малиновского: определились заключительные полуфиналисты Кубка Италии по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Двумя матчами подбежала к завершению стадия 1/4 финала Кубка Италии по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайты итальянских футбольных клубов.
Детали
В четвертьфинале Кубка Италии "Аталанта" полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского на своем стадионе принимала "Фиорентину".
Наш футболист вышел в стартовом составе хозяев и отыграл до 74-й минуты встречи, закончившейся поражением его команды со счетом 2:3. За бергамцев забивал Дзаппакоста и Бога, за соперников: дважды Пентек и Миленкович.
В другой баталии "Ювентус" обыграл "Сассуоло" с разницей в один мяч - 2:1.
Дополнение
В полуфинале "Ювентус" сыграет именно с "Фиорентиной". Другую пару составили миланские клубы - "Интер" и "Милан".