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15 марта, 19:03 • 102295 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 133317 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118061 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112027 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101868 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100018 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86993 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 119932 просмотра

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14 марта, 19:57 • 125492 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127035 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Без Малиновского: определились заключительные полуфиналисты Кубка Италии по футболу

Без Малиновского: определились заключительные полуфиналисты Кубка Италии по футболу

Киев • УНН

 • 13575 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Двумя матчами подбежала к завершению стадия 1/4 финала Кубка Италии по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайты итальянских футбольных клубов.

Детали

В четвертьфинале Кубка Италии "Аталанта" полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского на своем стадионе принимала "Фиорентину".

Наш футболист вышел в стартовом составе хозяев и отыграл до 74-й минуты встречи, закончившейся поражением его команды со счетом 2:3. За бергамцев забивал Дзаппакоста и Бога, за соперников: дважды Пентек и Миленкович.

В другой баталии "Ювентус" обыграл "Сассуоло" с разницей в один мяч - 2:1.

Дополнение

В полуфинале "Ювентус" сыграет именно с "Фиорентиной". Другую пару составили миланские клубы - "Интер" и "Милан".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

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