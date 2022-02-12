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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 38905 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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ФК "Львів" вийшов переможцем зі спарингу із іноземним клубом

ФК "Львів" вийшов переможцем зі спарингу із іноземним клубом

Київ • УНН

 • 18655 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Український ФК "Львів", який виступає в УПЛ, переміг "Динамо" Батумі у контрольному матчі на зборі у Туреччині, передає УНН з посиланням на "sportarena.com".

Деталі

Єдиний гол у матчі відбувся на 2-й хвилині. Його забив зимовий новачок львів'ян Богдан Мишенко, який точно пробив зі штрафного.

У попередніх матчах на турецькому зборі команда Олега Дулуба перемогла румунську "Чиксереду" (3:1) та грузинську "Шукуру" (1:0).

Варто відзначити, що 15 лютого "Львів" проведе два заключні спаринги в Туреччині проти "Вендюсселя" з Данії та "Турану" з Казахстану.

Що передувало цьому

Без Маліновського: визначилися заключні півфіналісти Кубка Італії з футболу. 

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