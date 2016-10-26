ФК "Карпаты" выбыли из Кубка Украины от команды Первой лиги
Киев • УНН
КИЕВ, 26 октября. УНН. Львовские "Карпаты" проиграв в матче 1/8 Кубка Украины от "Полтавы" из Первой лиги, оставляют соревнования, передает УНН со ссылкой на УПЛ.
"Карпаты" в гостях проиграли команде из Первой лиги.
На 4-й минуте "Полтава" открыла счет, отличился Алексей Ковтун.
Удвоил рахункок на 43-й минуте Евгений Трояновский.
Во втором тайме "Карпаты" смогли забить лишь один мяч в ворота полтавчан, отличился Габриэль Очекуву.
Напомним, "Заря" потеряла двух игроков накануне противостояния с "Динамо".