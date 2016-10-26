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15 марта, 19:03 • 115974 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169097 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139481 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131821 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113600 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105918 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101770 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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ФК "Карпаты" выбыли из Кубка Украины от команды Первой лиги

ФК "Карпаты" выбыли из Кубка Украины от команды Первой лиги

Киев • УНН

 • 8109 просмотра

КИЕВ, 26 октября. УНН. Львовские "Карпаты" проиграв в матче 1/8 Кубка Украины от "Полтавы" из Первой лиги, оставляют соревнования, передает УНН со ссылкой на УПЛ.

"Карпаты" в гостях проиграли команде из Первой лиги.

На 4-й минуте "Полтава" открыла счет, отличился Алексей Ковтун.

Удвоил рахункок на 43-й минуте Евгений Трояновский.

Во втором тайме "Карпаты" смогли забить лишь один мяч в ворота полтавчан, отличился Габриэль Очекуву.

Напомним, "Заря" потеряла двух игроков накануне противостояния с "Динамо".

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