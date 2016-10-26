ФК “Карпати” вибули з Кубку України від команди Першої ліги
Київ • УНН
КИЇВ, 26 жовтня. УНН. Львівські “Карпати” програвши в матчі 1/8 Кубку України від “Полтави” з Першої ліги, залишають змагання, передає УНН з посиланням на УПЛ.
“Карпати” в гостях програли команді з Першої ліги.
На 4-й хвилині “Полтава” відкрила рахунок, відзначився Олексій Ковтун.
Подвоїв рахункок на 43-й хвилині Євген Трояновський.
У другому таймі “Карпати” спромоглися забити лише один м’яч в ворота полтавчан, відзначився Габріель Очекуву.
Нагадаємо, "Зоря" втратила двох гравців напередодні протистояння з "Динамо".