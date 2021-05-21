ФК "Ингулец" оформил трансфер легионера "Олимпик"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Футбольный клуб "Ингулец" усилился 23-летним грузинским хавбеком Тимуром Чогадзе, передает УНН со ссылкой на страницу клуба в Facebook.
Что известно
Молодой полузащитник поставил подпись под контрактом с клубом сроком на два года.
Детали
Свою профессиональную карьеру Чогадзе начинал в футбольном клубе “Сабуртало” (Тбилиси), где, закончив академию, подписал первый профессиональный контракт.
Позже выступал за грузинские “Динамо” (Батуми), “Торпедо” (Кутаиси). Предпоследним клубом Темура был ФК “Рустави”, где в сезоне 2018/2019 он сыграл 21 матч, в которых сумел отличиться 4-я голами.
Крайнего сезона он сыграл 14 поединков за донецкий “Олимпик” в Премьер-лиге и отдал один результативный пас.
Примечательно, что в марте 2019 дебютировал за молодежную сборную Грузии U-21.
Напомним
УПЛ объявила символическую сборную сезона.