ФК "Інгулець" оформив трансфер легіонера "Олімпіку"

Що відомо

Молодий півзахисник поставив підпис під контрактом з клубом строком на два роки.

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Свою професійну кар'єру Чогадзе починав в футбольному клубі "Сабуртало" (Тбілісі), де, закінчивши академію, підписав перший професійний контракт.

Пізніше виступав за грузинські "Динамо" (Батумі), "Торпедо" (Кутаїсі). Передостаннім клубом Темура був ФК "Руставі", де в сезоні 2018/2019 він зіграв 21 матч, в яких зумів відзначитися 4-я голами.

Крайнього сезону він відіграв 14 поєдинків за донецький "Олімпік" в Прем'єр-лізі і віддав один результативний пас.

Примітно, що у березні 2019 дебютував за молодіжну збірну Грузії U-21.

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