ФК "Інгулець" оформив трансфер легіонера "Олімпіку"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Футбольний клуб "Інгулець" посилився 23-річним грузинським хавбеком Тимуром Чогадзе, передає УНН з посиланням на сторінку клубу у Facebook.
Що відомо
Молодий півзахисник поставив підпис під контрактом з клубом строком на два роки.
Деталі
Свою професійну кар'єру Чогадзе починав в футбольному клубі "Сабуртало" (Тбілісі), де, закінчивши академію, підписав перший професійний контракт.
Пізніше виступав за грузинські "Динамо" (Батумі), "Торпедо" (Кутаїсі). Передостаннім клубом Темура був ФК "Руставі", де в сезоні 2018/2019 він зіграв 21 матч, в яких зумів відзначитися 4-я голами.
Крайнього сезону він відіграв 14 поєдинків за донецький "Олімпік" в Прем'єр-лізі і віддав один результативний пас.
Примітно, що у березні 2019 дебютував за молодіжну збірну Грузії U-21.
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