Футбол: УПЛ оголосила символічну збірну сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Статистична платформа "Wyscout" обрала символічну "11-ку" найкращих гравців Української Прем'єр-ліги сезону, що завершився, передає УНН з посиланням на прес-службу УПЛ.
Деталі
Найбільш чисельною заявкою виявилася плеяда гравців "Шахтаря" – три. Чинний чемпіон "Динамо" та "Ворскла" делегували по два гравці.
Символічна команда має наступний вигляд:
Голкіпер: Анатолій Трубін ("Шахтар")
Захисники: Орест Лебеденко ("Олімпік"), Микола Матвієнко ("Шахтар"), Денис Попов ("Динамо"), Денис Балан ("Інгулець")
Півзахисники: Манор Соломон ("Шахтар"), Андрій Тотовицький ("Десна"), Анатолій Нурієв ("Минай"), Віктор Циганков ("Динамо")
Нападники: Владислав Кулач, Руслан Степанюк (обидва – "Ворскла").
Доповнення
За підсумками сезону "Динамо" стало чемпіоном, "Шахтар" фінішував другим. У єврокубках також виступатимуть "Зоря", "Колос" і "Ворскла". Понизився у класі ФК "Минай".