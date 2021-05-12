Футбол: УПЛ оголосила символічну збірну сезону

Деталі

Найбільш чисельною заявкою виявилася плеяда гравців "Шахтаря" – три. Чинний чемпіон "Динамо" та "Ворскла" делегували по два гравці.

Символічна команда має наступний вигляд:

Голкіпер: Анатолій Трубін ("Шахтар")

Захисники: Орест Лебеденко ("Олімпік"), Микола Матвієнко ("Шахтар"), Денис Попов ("Динамо"), Денис Балан ("Інгулець")

Півзахисники: Манор Соломон ("Шахтар"), Андрій Тотовицький ("Десна"), Анатолій Нурієв ("Минай"), Віктор Циганков ("Динамо")

Нападники: Владислав Кулач, Руслан Степанюк (обидва – "Ворскла").

Доповнення

За підсумками сезону "Динамо" стало чемпіоном, "Шахтар" фінішував другим. У єврокубках також виступатимуть "Зоря", "Колос" і "Ворскла". Понизився у класі ФК "Минай".