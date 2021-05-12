Футбол: УПЛ объявила символическую сборную сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Статистическая платформа "Wyscout" выбрала символическую "11-ку" лучших игроков Украинской Премьер-лиги сезона завершился, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УПЛ.
Детали
Наиболее многочисленной заявкой оказалась плеяда игроков "Шахтера" - три. Действующий чемпион "Динамо" и "Ворскла" делегировали по два игрока.
Символическая команда имеет следующий вид:
Голкипер: Анатолий Трубин ( "Шахтер")
Защитники: Орест Лебеденко ( "Олимпик"), Николай Матвиенко ( "Шахтер"), Денис Попов ( "Динамо"), Денис Балан ( "Ингулец")
Полузащитники: Манор Соломон ( "Шахтер"), Андрей Тотовицкий ( "Десна"), Анатолий Нуриев ( "Минай"), Виктор Цыганков ( "Динамо")
Нападающие: Владислав Кулач, Руслан Степанюк (оба - "Ворскла").
Дополнение
По итогам сезона "Динамо" стало чемпионом, "Шахтер" финишировал вторым. В еврокубках также будут выступать "Заря", "Колос" и "Ворскла". Понизился в классе ФК "Минай".