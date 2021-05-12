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Футбол: УПЛ объявила символическую сборную сезона

Киев • УНН

 • 17396 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Статистическая платформа "Wyscout" выбрала символическую "11-ку" лучших игроков Украинской Премьер-лиги сезона завершился, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УПЛ.

Футбол: УПЛ объявила символическую сборную сезона

Детали

Наиболее многочисленной заявкой оказалась плеяда игроков "Шахтера" - три. Действующий чемпион "Динамо" и "Ворскла" делегировали по два игрока.

Символическая команда имеет следующий вид:

Голкипер: Анатолий Трубин ( "Шахтер")

Защитники: Орест Лебеденко ( "Олимпик"), Николай Матвиенко ( "Шахтер"), Денис Попов ( "Динамо"), Денис Балан ( "Ингулец")

Полузащитники: Манор Соломон ( "Шахтер"), Андрей Тотовицкий ( "Десна"), Анатолий Нуриев ( "Минай"), Виктор Цыганков ( "Динамо")

Нападающие: Владислав Кулач, Руслан Степанюк (оба - "Ворскла").

Дополнение

По итогам сезона "Динамо" стало чемпионом, "Шахтер" финишировал вторым. В еврокубках также будут выступать "Заря", "Колос" и "Ворскла". Понизился в классе ФК "Минай".

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