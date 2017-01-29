ФК "Эспаньол" прервал победную серию "Севильи"

Уже на второй минуте у гостей был удален Николас Пареха, который сбил в штрафной Пабло Пьятти, и бывший форвард "Севильи" Хосе Антонио Рейес реализовал пенальти. Андалузцы в меньшинстве усилиями Стевана Йоветича смогли восстановить равновесие, но в итоге потерпели поражение со счетом 1: 3. Голами отметились Марк Наварро и Херар Морено.

Заметим, что "Севилья" (42 очка), как и "Барселона" (42), не смогла опередить в турнирной таблице "Реал" перед домашним матчем "сливочных" с "Реал Сосьедад".

Напомним, что у "Севильи" прервалась пятиматчевая победная серия в Примере - в среднем 4 поражения при 3 ничьих и 13 победах.