ФК "Эспаньол" прервал победную серию "Севильи"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В матче 20-го тура испанской Примеры один из лидеров турнира "Севилья" в гостях потерпела поражение со счетом 1: 3 от "Эспаньола", сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Уже на второй минуте у гостей был удален Николас Пареха, который сбил в штрафной Пабло Пьятти, и бывший форвард "Севильи" Хосе Антонио Рейес реализовал пенальти. Андалузцы в меньшинстве усилиями Стевана Йоветича смогли восстановить равновесие, но в итоге потерпели поражение со счетом 1: 3. Голами отметились Марк Наварро и Херар Морено.
Заметим, что "Севилья" (42 очка), как и "Барселона" (42), не смогла опередить в турнирной таблице "Реал" перед домашним матчем "сливочных" с "Реал Сосьедад".
Напомним, что у "Севильи" прервалась пятиматчевая победная серия в Примере - в среднем 4 поражения при 3 ничьих и 13 победах.