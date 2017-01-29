ФК "Еспаньйол" перервав переможну серію "Севільї"

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КИЇВ. 29 січня. УНН. У матчі 20-го туру іспанської Прімери один із лідерів турніру “Севілья” в гостях зазнала поразки з рахунком 1:3 від “Еспаньйола”, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Вже на другій хвилині у гостей був видалений Ніколас Пареха, який збив у штрафному Пабло П’ятті, і колишній форвард “Севільї” Хосе Антоніо Рейес реалізував пенальті. Андалузці у меншості зусиллями Стевана Йоветіча змогли відновити рівновагу, але в підсумку зазнали поразки з рахунком 1:3. Голами відзначилися Марк Наварро і Херар Морено.

Зауважимо, що “Севілья” (42 очки), як і “Барселона” (42), не змогла випередити в турнірній таблиці “Реал” перед домашнім матчем “вершкових” з “Реал Сосьєдад”.

Нагадаємо, що у “Севільї” перервалась п’ятиматчева переможна серія у Прімері — загалом 4 поразки при 3 нічиїх та 13 перемогах.

Українські Національні Новини

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