Фицо после разговора с Зеленским заявил, что мирное соглашение с рф невозможно без согласия Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что ни одно мирное соглашение в войне рф против Украины невозможно без согласия украинской стороны, о чем написал в субботу в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"... я разговаривал по телефону с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Несмотря на то, что у нас разные взгляды на некоторые вопросы, у нас есть общий интерес к добрым и дружеским отношениям между Словацкой Республикой и Украиной. Я подтвердил, что Словакия поддерживает амбиции Украины по вступлению в ЕС, поскольку Словакия желает, чтобы Украина была стабильной и демократической страной как наш сосед", - написал Фицо.

По словам премьера Словакии, стороны "договорились кратко встретиться в понедельник в Ереване на саммите ЕПС (EPC), и что мы продолжим работу в формате совместной работы правительств, посещая друг друга в столицах наших стран".

Я также подчеркнул, что ни одно мирное соглашение в военном конфликте с российской федерацией невозможно без согласия украинской стороны - указал Фицо.

