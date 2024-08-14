Во вторник агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до "Ограниченного дефолта" с "C", сославшись на окончание льготного периода выплаты по еврооблигациям 2026 года, сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Украина объявила дефолт по своим облигациям после вступления в силу закона, позволяющего приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября. Ранее в этом месяце Украина начала процесс получения согласия держателей облигаций на реструктуризацию международных облигаций на сумму $20 млрд.

Украина после вторжения России решительно настаивает на реструктуризации долга военного времени в рамках усилий по восстановлению доступа к международным рынкам капитала.

Fitch сохранило рейтинг долга Украины в национальной валюте (LC) на уровне "CCC-", поскольку ожидает, что долг LC будет исключен из соглашения по реструктуризации с внешними коммерческими кредиторами.

Рейтинговое агентство S&P Global также понизило рейтинг Украины до "выборочного" дефолта со 2 августа.

Fitch обычно не присваивает прогнозы странам с рейтингом "ССС+" или ниже.

S&P знизило кредитний рейтинг України до "вибіркового дефолту" на тлі реструктуризації боргу