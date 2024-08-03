Киев • УНН
Агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины из-за невыплаты купона по еврооблигациям. Это решение последовало за аналогичным шагом агентства Fitch, которое ранее понизило рейтинг Украины до уровня, близкого к дефолту.
Американское рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины до "выборочного дефолта" в пятницу, ссылаясь на невыплату купона по еврооблигациям, пишет УНН со ссылкой на сообщение агентства.
Детали
"Мы понимаем, что Украина намерена начать формальную реструктуризацию некоторых своих еврооблигаций посредством предложения об обмене", - говорится в сообщении.
"Рейтинговые действия отражают пропущенную выплату по купону еврооблигаций Украины 2026 года. Мы не ожидаем выплаты в течение договорного льготного периода облигации в 10 рабочих дней", - объясняет в заявлении S&P свое решение понизить кредитный рейтинг Украины с "CC/C" до "SD/SD".
В агентстве добавили, что это мнение основывается на "принятии в середине июля в Украине закона, который позволяет правительству временно приостановить платежи" по некоторым долговым обязательствам.
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Дополнение
Решение S&P, как замечает AFP, последовало за решением Fitch - другого ведущего рейтингового агентства США - от 24 июля снизить кредитный рейтинг Украины с "CC" до "C", оставив его лишь на одну ступень выше дефолта.
В заявлении Fitch говорится, что решение было принято частично на основе мнения о том, что соглашение, достигнутое Украиной с некоторыми держателями еврооблигаций, "знаменует собой начало процесса, похожего на дефолт".