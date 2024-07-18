Верховная Рада приняла законопроект, который дает Кабинету министров право приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Детали

«Рада приняла сразу в двух чтениях №111396 законопроект о реструктуризации долга. «За» в целом - 231. Он дает право Кабмину приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 01 октября 2024 года», - сообщил Железняк в Telegram.

«Фактически - если официальная договоренность по реструктуризации не будет достигнута до 10 августа, когда наступит срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году», - пояснила в Facebook глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

По ее словам, Международный валютный фонд «в рабочем порядке выразил поддержку этого законопроекта, поскольку он будет способствовать усилению долговой устойчивости Украины - обязательство, которое мы на себя взяли в меморандуме с МВФ».

Также правительству, по словам Железняка, «разрешено взять государственный долг у автодора (700 млн $ + проценты)». «Самостоятельно реструктуризацию Агентство восстановления (бывший автодор) не сможет сам сделать», - отметил Железняк.

По словам Пидласой, законопроект «является важным элементом реструктуризации, которая позволит сэкономить на платежах по обслуживанию и погашению суверенных еврооблигаций более 10 млрд долл. до конца 2027 года».

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