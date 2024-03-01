First Casino оплатило лицензию на продление деятельности на 2024 год

ООО "Ферст Элемент" (торговая марка First Casino) своевременно оплатило продление лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет в 2024 году. Оплата составила 23,4 миллиона гривен. Государственная казначейская служба Украины подтвердила поступление средств.

Это уже третья оплата от компании за продление действия лицензии, которая была получена брендом https://first.ua/ru в начале 2021 года и затем трижды пролонгирована – соответственно, в 2022, 2023 и 2024 годах. Каждый раз компания успешно проходила сертификацию и все государственные проверки Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

First Casino продолжает придерживаться задекларированной с начала открытия компании миссии создания новой игровой культуры. Ставит цель изменения негативного имиджа легального рынка развлечений. Поэтому продолжает инвестировать немалые средства в Украину и поддержку ВСУ. Несомненно важны для компании дальнейшие перспективы отрасли, а также четкие и понятные для всех игроков правила ведения бизнеса.

Напомним, что на 2024 год государственным бюджетом запланировано получение 1,047 млрд грн лицензионных платежей от легального сектора азартных игр.

Система верификации клиентов как барьер для несовершеннолетних

First Casino является социально ответственной компанией, поэтому при регистрации аккаунта потенциальным клиентам нужно пройти верификацию для подтверждения возраста. Игроку нужно отправить скан-копию документов или воспользоваться BankID. Только после верификации, которая занимает от 12 до 24 часов (если проходить через BankID), можно пользоваться услугами, которые предоставляет бренд. Верификация также необходима для вывода выигрыша на банковскую карту.