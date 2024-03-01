First Casino оплатило лицензию на продление деятельности на 2024 год
Киев • УНН
В этом году государственным бюджетом запланировано получение 1,047 млрд гривен лицензионных платежей от легального сектора азартных игр.
ООО "Ферст Элемент" (торговая марка First Casino) своевременно оплатило продление лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет в 2024 году. Оплата составила 23,4 миллиона гривен. Государственная казначейская служба Украины подтвердила поступление средств.
Это уже третья оплата от компании за продление действия лицензии, которая была получена брендом https://first.ua/ru в начале 2021 года и затем трижды пролонгирована – соответственно, в 2022, 2023 и 2024 годах. Каждый раз компания успешно проходила сертификацию и все государственные проверки Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).
First Casino продолжает придерживаться задекларированной с начала открытия компании миссии создания новой игровой культуры. Ставит цель изменения негативного имиджа легального рынка развлечений. Поэтому продолжает инвестировать немалые средства в Украину и поддержку ВСУ. Несомненно важны для компании дальнейшие перспективы отрасли, а также четкие и понятные для всех игроков правила ведения бизнеса.
Напомним, что на 2024 год государственным бюджетом запланировано получение 1,047 млрд грн лицензионных платежей от легального сектора азартных игр.
Система верификации клиентов как барьер для несовершеннолетних
First Casino является социально ответственной компанией, поэтому при регистрации аккаунта потенциальным клиентам нужно пройти верификацию для подтверждения возраста. Игроку нужно отправить скан-копию документов или воспользоваться BankID. Только после верификации, которая занимает от 12 до 24 часов (если проходить через BankID), можно пользоваться услугами, которые предоставляет бренд. Верификация также необходима для вывода выигрыша на банковскую карту.
First Casino оплатило лицензию на продление деятельности на 2024 год
В этом году государственным бюджетом запланировано получение 1,047 млрд гривен лицензионных платежей от легального сектора азартных игр.
На Лимано-Купянское направление россияне стянули почти 100 тысяч военных и несколько тысяч техники - Евлаш
По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", там находится более 122 000 российских военнослужащих, из которых почти 100 000 - на Лиманском и Купянском направлениях, а также более 4 000 единиц военной техники.
За ракетные обстрелы Украины и смерти гражданских двум российским генералам объявлено о подозрении - Офис генпрокурора
Двух российских генералов обвиняют в том, что они отдали приказ нанести ракетные удары по украинской гражданской инфраструктуре, в результате которых погиб 51 человек и 130 получили ранения.
Украина подписала двустороннее соглашение по безопасности с Нидерландами - Зеленский
Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение по безопасности, которое предусматривает выделение Украине 2 млрд евро военной помощи в этом году и дальнейшую оборонную помощь в течение следующих десяти лет.
В рф заявили об атаке по меньшей мере 12 ракетами на Крымский мост: центр Севастополя без света
Российские СМИ сообщили, что крылатые ракеты атаковали Крымский мост, причем вражеская ПВО якобы сбила не менее 12 ракет, а центр Севастополя обесточен.
Украина может быть впереди в разработке БпЛА, поскольку прототипы активно испытываются на поле боя - Камышин
Украина может быть впереди в разработке БПЛА, поскольку прототипы активно испытываются на поле боя, получая ценные данные, которыми можно поделиться с партнерами.
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт.
Канада ужесточает запрет на импорт российских алмазов
Канада и ее партнеры по G7 вводят дополнительные ограничения на импорт российских алмазов с целью дальнейшего сокращения доходов россии от экспорта алмазов.
Реальных возможностей договориться не было: Подоляк о "мирных предложениях рф" весной 2022 года
Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал возможности договориться с кремлем весной 2022 года. Он привел ряд аргументов, почему вариантов по "мирному соглашению" не было.
Над Криворожским районом уничтожили вражескую ракету Х-59
Сегодня над Криворожским районом Днепропетровской области украинские защитники уничтожили управляемую ракету Х-59.