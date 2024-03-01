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First Casino сплатило ліцензію на продовження діяльності на 2024 рік

Київ • УНН

 • 93512 перегляди

У цьому році державним бюджетом заплановано отримання 1,047 мільярда гривень ліцензійних платежів від легального сектору азартних ігор.

First Casino сплатило ліцензію на продовження діяльності на 2024 рік

ТОВ "Фьорст Елемент" (торгова марка FirstCasino) вчасно сплатив дію ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет в 2024 році. Оплата сягнула 23,4 мільйона гривень. Державна казначейська служба України підтвердила надходження коштів.

Це вже третя сплата від компанії за продовження дії ліцензії, яка була отримана брендом https://first.ua/ua на початку 2021 року і потім тричі пролонгована - відповідно, у 2022-му, 2023-му та 2024 роках. Кожен раз компанія успішно проходила сертифікацію та всі державні перевірки Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ).     

First Casino продовжує притримуватися задекларованої з початку відкриття компанія місії створення нової ігрової культури. Ставить за мету набуття позитивного іміджу легального ринку розваг. Тому продовжує інвестувати чималі кошти в Україну і, звісно ж, в підтримку ЗСУ. Беззаперечно важливими для компанії є перспективи галузі та чіткі і зрозумілі для всіх гравців правила ведення бізнесу.  

Нагадаємо, що на 2024 рік державним бюджетом заплановано отримання 1,047 млрд грн ліцензійних платежів від легального сектору азартних ігор. 

Система верифікації клієнтів як бар’єр для неповнолітніх  

First Casino є соціально відповідальною компанією, тому при реєстрації облікового запису потенційним клієнтам потрібно пройти верифікацію для підтвердження віку. Гравцеві потрібно надіслати скан-копії документів або скористатися BankID. Тільки піcля верифікації, яка займає від 12 до 24 годин, (якщо проходити її через BankID), можна користуватися послугами, які надає бренд. Верифікація також потрібна для виведення виграшу на банківську карту. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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