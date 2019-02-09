Фирмы из Великобритании из-за Brexit переезжают в Нидерланды
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Учитывая предстоящий выход Великобритании из ЕС, за прошлый год 42 британские фирмы переехали или находятся в процессе переезда в Нидерланды. Связанные с передислокацией инвестиции составляют около 291 млн евро, а также говорится об около двух тысячах новых рабочих мест, заявил в субботу, 9 февраля, министерство экономики Нидерландов, сообщает УНН со ссылкой на DW.
Как отмечается в сообщении министерства, большинство из этих фирм — британские, но есть также филиалы американских или азиатских компаний. Так, среди фирм, которые переехали в Нидерланды, в частности, европейский офис японского производителя электроники Panasonic, японский инвестиционный банк Norinchukin, финансовые компании MarketAxess и Azimo.
Учитывая “все большую неопределенность” из Brexit, предприятия могут положиться на “хороший экономический климат” в Нидерландах, заявил министр экономики этой страны Эрик Вибес, цитирует агентство AFP.
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В то же время, согласно годовому отчету нидерландского Агентства по иностранным инвестициям, в страну планируют переехать еще 250 британских компаний, работающих, в частности, в сфере финансов, медиа и логистики. Так, о намерениях переезда объявили телеканал Discovery и медиакомпания Bloomberg.
Как сообщал УНН, премьер-Министерка Великобритании Тереза Мэй обратилась к ведущим представителей европейского бизнеса с просьбой о помощи в поиске компромисса с Евросоюзом по вопросу пересмотра соглашения об условиях Brexit.
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