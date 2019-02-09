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Фірми з Великобританії через Brexit переїжджають до Нідерландів

Фірми з Великобританії через Brexit переїжджають до Нідерландів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. З огляду на майбутній вихід Великобританії з ЄС, протягом минулого року 42 британські фірми переїхали або перебувають у процесі переїзду до Нідерландів. Пов’язані з передислокацією інвестиції становлять близько 291 мільйона євро, а також ідеться про близько дві тисячі нових робочих місць, заявило в суботу, 9 лютого, міністерство економіки Нідерландів, повідомляє УНН із посиланням на DW.

Як зазначається у повідомленні міністерства, більшість з цих фірм — британські, але є також філії американських чи азійських компаній. Так, серед фірм, які переїхали до Нідерландів, зокрема, європейський офіс японського виробника електроніки Panasonic, японський інвестиційний банк Norinchukin, фінансові компанії MarketAxess і Azimo.

З огляду на “дедалі більшу невизначеність” через Brexit, підприємства можуть покластися на “хороший економічний клімат” у Нідерландах, заявив міністр економіки цієї країни Ерік Вібес, цитує агенція AFP.

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У той же час , згідно з річним звітом нідерландського Агентства з іноземних інвестицій, до країни планують переїхати ще 250 британських компаній, які працюють, зокрема, у сфері фінансів, медіа та логістики. Так, про наміри переїзду оголосили телеканал Discovery та медіакомпанія Bloomberg.

Як повідомляв УНН, прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей звернулася до провідних представників європейського бізнесу з проханням про допомогу в пошуку компромісу з Євросоюзом з питання перегляду угоди про умови Brexit.

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