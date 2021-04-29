Фирманюк указал на загадочных бенефициаров списка СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Орест Фирманюк, который попал под санкции СНБО как один из топовых контрабандистов страны, назвал этот список игрой двух бизнесменов, сообщает УНН.
"Есть два бизнесмена, которые как-то приблизились к верхушке действующей власти и руками СНБО и Президента стали решать свои вопросы, а именно - составив список своих оппонентов в бизнесе, разбавляя их людьми, к которым есть личная неприязнь. Посмотрите список. Там же нет контрабандистов как таковых. Там совершенно разные люди, из разных бизнесов, многие из них не имеют отношения к внешнеэкономической деятельности", - заявил он в интервью УНН.
Эти бизнесмены воспользовались удачным моментом и желанием Президента навести порядок на таможне и разыграли свою игру.
"Именно они составляли списки, а СБУ в этой истории - всего лишь инструмент. Через спецслужбу эти списки легализовали, а потом руками СНБО превратили в решение Президента о санкциях. И это настолько вдохновило составителей списков, что они пошли дальше", - подчеркнул Фирманюк, однако не назвал фамилии этих бенефициаров санкций СНБО.
Полное интервью с Фирманюком читайте здесь.