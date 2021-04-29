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Фирманюк указал на загадочных бенефициаров списка СНБО

Фирманюк указал на загадочных бенефициаров списка СНБО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Орест Фирманюк, который попал под санкции СНБО как один из топовых контрабандистов страны, назвал этот список игрой двух бизнесменов, сообщает УНН.

"Есть два бизнесмена, которые как-то приблизились к верхушке действующей власти и руками СНБО и Президента стали решать свои вопросы, а именно - составив список своих оппонентов в бизнесе, разбавляя их людьми, к которым есть личная неприязнь. Посмотрите список. Там же нет контрабандистов как таковых. Там совершенно разные люди, из разных бизнесов, многие из них не имеют отношения к внешнеэкономической деятельности", - заявил он в интервью УНН.

Эти бизнесмены воспользовались удачным моментом и желанием Президента навести порядок на таможне и разыграли свою игру.

"Именно они составляли списки, а СБУ в этой истории - всего лишь инструмент. Через спецслужбу эти списки легализовали, а потом руками СНБО превратили в решение Президента о санкциях. И это настолько вдохновило составителей списков, что они пошли дальше", - подчеркнул Фирманюк, однако не назвал фамилии этих бенефициаров санкций СНБО.

Полное интервью с Фирманюком читайте здесь.

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